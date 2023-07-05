Умерла вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Ирина Рабер

Ей было 73 года

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ирина Рабер умерла на 74-м году жизни. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Рабер скончалась после продолжительной болезни.

"Ушел человек, который очень многое сделал для фигурного катания в стране, в Москве, построил несколько катков, дал возможность заниматься тысячам детей и достигать высоких результатов сборной, - сказал Коган. - Человек потрясающей стойкости, профессионал в области управления, а также в отношениях с людьми. Сложно подобрать слова. Можно пожелать только мужества и стойкости родным и близким. Мы сожалеем об этой огромной утрате".

Рабер с 2005 года по апрель 2022-го возглавляла Федерацию фигурного катания на коньках Москвы, также она была председателем комиссии по этике ФФККР, вице-президентом организации. Работала префектом Северо-восточного административного округа Москвы. Награждена орденом Дружбы и орденом Почета.