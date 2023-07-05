Смагин: матч за женскую мировую шахматную корону не вызовет большой интерес у зрителей

В матча за звание чемпионки мира играют китаянки Цзюй Вэньцзюнь и Лей Тинцзе

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Матч за звание чемпионки мира по шахматам между китаянками Цзюй Вэньцзюнь и Лей Тинцзе не сможет привлечь большое количество зрителей за пределами Китая. Такое мнение ТАСС в среду высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

"Сейчас есть определенная доминация китаянок в мировых шахматах. Конечно, мы являемся конкурентоспособными, можем с ними бороться на равных, однако надо признать, что мы немного отстаем от китаянок, не так сильно, но отстаем. У них процесс взросления происходит быстрее, у нас он более растянут", - сказал Смагин.

"Сложно сказать, какой будет дальнейшая игра, после начала пандемии китайцы редко выезжают на соревнования. На мой взгляд, этот матч не вызовет большой интерес у зрителей в мире, по крайней мере, за пределами Китая, потому что, когда на таких соревнованиях играют представители только одной страны, зрительский интерес падает", - добавил собеседник агентства.

В среду прошла первая партия матча между Цзюй Вэньцзюнь и Лей Тинцзе в Шанхае. Лей Тинцзе играла белыми фигурами, партия завершилась вничью.

Матч за женскую мировую шахматную корону состоит из 12 партий. В случае ничьи будет сыгран тай-брейк, который пройдет 23 июня. Женской мировой шахматной короной с 2018 года владеет Цзюй Вэньцзюнь.