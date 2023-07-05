Хоккеист Орлов рассказал о своем состоянии после окончания контракта с "Бостоном"

1 июля Дмитрий Орлов, ставший неограниченно свободным агентом, подписал двухлетний контракт с "Каролиной"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Защитник Дмитрий Орлов находился в стрессе из-за завершения контракта с "Бостоном" и выходом на рынок свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом Орлов рассказал журналистам в среду.

1 июля Орлов, ставший неограниченно свободным агентом, подписал двухлетний контракт с "Каролиной". В феврале защитник в результате обмена перешел из "Вашингтона", за который он выступал 11 лет, в "Бостон".

"Это был стрессовый месяц, не знал, где могу оказаться. Слава богу, все это закончилось, - сказал Орлов. - Если посмотреть рынок, было не так много команд, короткие контракты". Что касается дня, когда начался рынок, то я тогда спустился в комнату. Там сидел, смотрел телевизор, чтобы снять напряжение, ждал звонка от агента или СМС, чтобы обсудить разговор, стоит ли дальше общаться с этой командой. Планирую завтра съездить в "Каролину", пообщаюсь там со всеми".

По словам игрока, "Каролина" является довольно агрессивной командой. "Она с сильным прессингом в атаке. Здорово было бы поучаствовать в их системе игры", - подчеркнул он.

"Бостон" в плей-офф проиграл в первом раунде будущему финалисту Кубка Стэнли "Флориде" в семи матчах. "У нас была очень хорошая сильная команда, если бы не вылетели, могли бы пройти дальше. Много разных факторов случается, обидно, когда ведешь 3-1, то ощущается, что осталось чуть-чуть до победы. И тут важны и удача, и любой отскок", - отметил игрок.

Орлов рассказал, по его обмену из "Вашингтона" не было ничего конкретного. "Были пара звонков и разговоров, но никакой конкретики. Потом, когда подъезжал к стадиону, мне сообщили, что могут обменять. Сама сделка произошла за три часа", - рассказал игрок.