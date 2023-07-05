16-летняя россиянка Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона

В матче первого раунда теннисистка обыграла китаянку Ван Сиюй

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева в среду обыграла китаянку Ван Сиюй в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу россиянки, вышедшей в основную сетку через квалификацию. Китаянка не имела номера посева. Во втором круге Андреева встретится с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой (10-й номер посева).

Ранее Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, который стал дебютным взрослым турниром Большого шлема в карьере россиянки. В текущем сезоне она также дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

16-летняя Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 16 апреля спортсменка завоевала титул на турнире Международной федерации тенниса в Кьяссо (Швейцария), 23 апреля выиграла соревнования в Беллинцоне (Швейцария). Россиянка стала первой в истории теннисисткой, выигравшей несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия.

Ван Сиюй 21 год, она располагается на 65-й строчке мирового рейтинга, на ее счету нет титулов WTA. На турнирах Большого шлема китаянка не проходила дальше третьего круга.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004). В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.