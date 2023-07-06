Члена комитета ветеранов "Спартака" Хаджи выписали из больницы

Александр Хаджи отметил, что в больнице проходил профилактические процедуры после инфаркта

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Бывший администратор московского "Спартака" и член комитета ветеранов московского футбольного клуба Александр Хаджи был выписан из больницы. Об этом Хаджи рассказал ТАСС в четверг.

"Меня выписали из больницы, еду домой, - сказал Хаджи. - Это были профилактические процедуры после инфаркта, ничего серьезного не было. Все в порядке".

Ранее Хаджи сообщил "Спорт-Экспрессу", что был госпитализирован в связи с необходимостью пройти проверку здоровья.

Хаджи 77 лет, он работал в "Спартаке" с 1983 по 2008 год.