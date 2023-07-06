Рублев обыграл Карацева во втором круге теннисного турнира в Уимблдоне

В следующем круге Рублев сыграет с победителем матча между чилийцем Томасом Барриосом и бельгийцем Давидом Гоффеном

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев в четверг обыграл соотечественника Аслана Карацева во втором круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Матч закончился со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5 в пользу Рублева, получившего седьмой номер посева на турнире. Карацев выступал без номера посева. В следующем круге Рублев сыграет с победителем матча между чилийцем Томасом Барриосом и бельгийцем Давидом Гоффеном.

Рублеву 25 лет, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 13 выигранных титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в смешанном разряде, а также выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе сборной России.

Карацеву 29 лет, он занимает 50-е место мирового рейтинга. На счету россиянина три победы на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составил $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является cерб Новак Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.