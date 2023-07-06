Янчук считает, что теннисистке Мирре Андреевой не хватает разнообразия в игре

В четверг россиянка победила 11-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову во втором круге Уимблдона

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева показывает надежную игру, но ей не хватает разнообразия в тактических действиях. Такое мнение ТАСС в четверг высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В четверг Андреева победила 11-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову во втором круге Уимблдона. Чешка отказалась от продолжения борьбы при счете 6:3, 4:0 в пользу россиянки.

"Мирра Андреева - это явление в нашем теннисе. Крейчикова - большой игрок мирового уровня, это очень хорошая победа. У Андреевой хорошая, надежная игра сзади слева и справа, но ей не хватает разнообразия в тактических действиях. Есть куда совершенствоваться, ей нужно научиться находить более интересные и неудобные варианты продолжения розыгрыша, думаю, она еще этому научится", - сказал Янчук.

16-летняя Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, который стал для нее дебютным взрослым турниром Большого шлема. В текущем сезоне она также дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004). В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.