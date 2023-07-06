Футболисты "Локомотива" проиграли "Балтике" в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу калининградцев

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Футболисты калининградской "Балтики" со счетом 1:0 обыграли московский "Локомотив" в товарищеском матче. Встреча прошла в четверг на "РЖД-Арене".

Мяч на 51-й минуте забил Дмитрий Барсов.

"Локомотив" по итогам прошлого сезона занял 8-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом сезоне "Балтика" заняла 2-е место в Мелбет - Первой лиге и выступит в сильнейшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года. Лучшим результатом калининградской команды в чемпионате является седьмое место в сезоне 1996 года.

Новый сезон РПЛ начнется 21 июля. В первом туре "Локомотив" примет казанский "Рубин", "Балтика" на выезде сыграет с "Сочи". Точные даты матчей будут определены позднее.