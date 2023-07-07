7 июля, 06:14
Допинг в спорте

В РУСАДА отметили снижение числа запросов от атлетов на использование запрещенных лекарств

За июнь агентство получило пять запросов на оформление терапевтического использования

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июне получило от спортсменов пять запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА в пятницу.

"В июне в РУСАДА поступило пять запросов на оформление терапевтического использования, два ранее поданных запроса были одобрены", - сообщили в пресс-службе.

В мае в РУСАДА поступило 13 запросов на оформление терапевтического использования, в апреле - 5, в марте - 21, в феврале - 8, в январе - 6.

С января по декабрь 2022 года в РУСАДА поступило 78 запросов на оформление терапевтического использования, 40 запросов было одобрено.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством. 

Теги:
Допинг
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