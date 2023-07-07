Третьяк рассказал, что строительство хоккейной арены в Нижнем Новгороде идет по графику

Открытие арены запланировано на 2025 год

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Строительство хоккейной арены в Нижнем Новгороде идет в соответствии с графиком. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Возведение дворца началось год назад. Его вместимость составит 12 тыс. зрителей. В июне прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным рассказал, что из федерального бюджета на строительство в течение трех лет выделено примерно 5 млрд рублей.

"Одним из приоритетов Федерации хоккея России вот уже много лет является работа по улучшению инфраструктуры, строительство новых хоккейных дворцов. Сейчас в Нижегородской области уже более 50 катков, ведется строительство новой арены, которая будет самой большой и современной в регионе, - сказал Третьяк. - Вместе с губернатором мы посетили стройку и ознакомились с ходом выполнения работ. Процесс возведения дворца идет строго по графику, уже есть возможность проинспектировать зону раздевалок и другие важные помещения".

"Открытие арены запланировано на 2025 год. Хочу отметить, что после ввода дворца в строй у нижегородских хоккеистов всех возрастов появятся шикарные условия для занятий спортом. Новое сооружение будет просто великолепным. Достаточно сказать, что кроме основного катка на арене будет сразу два тренировочных льда, далеко не в каждом дворце уровня матчей КХЛ есть такая богатая инфраструктура. Глеб Никитин контролирует процесс строительства с особым вниманием, значит, все работы будут выполнены качественно и в срок. Забота главы региона - большой плюс для дела развития нижегородского хоккея", - добавил он.