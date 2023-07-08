Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона, одержав 31-ю победу подряд на турнире

Серб сравнялся по количеству побед подряд на Уимблдоне с американцем Питом Сампрасом, больше них на этом турнире подряд побеждали лишь швейцарец Роджер Федерер и швед Бьорн Борг

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Вторая ракетка мира серб Новак Джокович победил в субботу швейцарца Станисласа Вавринку в матче третьего круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема. Соревнования проходят в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1, 7:6 (7:5) в пользу Джоковича, посеянного на турнире под вторым номером. Вавринка выступал без номера посева. В четвертом круге серб сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (17-й номер посева).

Джокович одержал 31-ю победу подряд на Уимблдоне, сравнявшись по этому показателю с американцем Питом Сампрасом. Больше них в Открытой эре (когда существовало разделение любительского и профессионального тенниса) на этом турнире подряд побеждали лишь швейцарец Роджер Федерер (40) и швед Бьорн Борг (41). В последний раз Джокович проигрывал на Уимблдоне в 2017 году - в четвертьфинале соревнований серб из-за травмы не смог завершить встречу против чеха Томаша Бердыха.

Джоковичу 36 лет, он является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, имея на счету 23 титула, Уимблдон серб выигрывал 7 раз. Всего Джокович выиграл 94 турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Джокович рекордные 389 недель возглавлял мировой рейтинг.

Вавринке 38 лет, он находится на 88-й позиции мирового рейтинга, на его счету 16 титулов под эгидой ATP. Швейцарец является победителем Открытого чемпионата Австралии (2014), Франции (2015) и США (2016). В 2008 год он вместе с Федерером завоевал золотую медаль Олимпийских игр в парном разряде. В составе сборной Швейцарии Вавринка стал победителем Кубка Дэвиса в 2014 году.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.