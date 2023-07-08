Российская теннисистка Александрова впервые вышла в четвертый круг турнира Большого шлема

В третьем круге спортсменка обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова в субботу обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи в матче третьего круга Уимблдона.

Матч завершился со счетом 6:0, 6:4 в пользу Александровой, которая получила на турнире 21-й номер посева. Венгерской спортсменке не был присвоен номер посева. В следующем круге Александрова сыграет с победительницей встречи между соотечественницей Анной Блинковой и белоруской Ариной Соболенко (второй номер посева).

Александровой 28 лет, она занимает 22-е место в мировом рейтинге, на ее счету 4 победы на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Александрова ранее не проходила дальше третьего круга на турнирах Большого шлема. В составе сборной России в 2021 году она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Галфи 24 года, она располагается на 126-й строчке рейтинга WTA, на ее счету нет титулов под эгидой организации. На текущем Уимблдоне она повторила свое лучшее достижение на турнирах Большого шлема - ранее она выходила в третий круг Открытого чемпионата США 2022 года.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004).