Экипаж Каргинова выиграл второй этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Маршрут протяженностью 246 км был проложен между Уфой и Магнитогорском

ТАСС, 8 июля. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова в субботу стал победителем второго этапа ралли-рейда "Шелковый путь" по маршруту Уфа - Магнитогорск в зачете грузовиков. Протяженность скоростного участка этапа составила 246 км.

Каргинов преодолел дистанцию за 2 часа 36 минут 40 секунд. Второе место занял его партнер по команде Эдуард Николаев (отставание - 1 минута 46 секунд), третий результат показал пилот белорусского коллектива МАЗ Сергей Вязович (+4.50).

На первом этапе (маршрут Казань - Уфа), прошедшем в пятницу, победу одержал экипаж команды МАЗ под управлением Алексея Вишневского, вторым к финишу пришел Вязович, тройку лидеров замкнул Николаев.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка проходит с 6 по 15 июля. Экипажам предстоит пройти 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составляют скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проедут по 13 регионам РФ и пересекут три часовых пояса.