Футболисты "Спартака" не смогли победить "Акрон" ни в одном из двух товарищеских матчей

Игры прошли в субботу в Подмосковье

ТАСС, 8 июля. Футболисты московского "Спартака" проиграли и сыграли вничью с "Акроном" из Тольятти в товарищеских матчах, которые прошли в субботу в подмосковной Тарасовке.

Матчи состояли из двух таймов по 35 минут. Первая игра завершилась со счетом 1:1. В составе "Спартака" забитым мячом отметился Павел Мелешин, у "Акрона" гол забил Андрес Понсе.

Во второй встрече "Акрон" одержал победу со счетом 2:0. Голами отметились Руслан Алеков и Александр Попов.

В прошлом сезоне "Спартак" и "Акрон" встречались в матче второго этапа полуфинала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России. Команда из Тольятти победила соперника со счетом 2:1.

18 июля "Спартак" в Москве проведет товарищеский матч против азербайджанского "Нефтчи".