16-летняя теннисистка Андреева впервые вышла в четвертый круг турнира Большого шлема

В воскресенье россиянка в двух сетах обыграла свою соотечественницу Анастасию Потапову

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева в воскресенье обыграла соотечественницу Анастасию Потапову и вышла в четвертый круг третьего в сезоне турнира Большого шлема - Уимблдона.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу Андреевой, попавшей в основную сетку соревнований через квалификацию. Потапова была посеяна на турнире под 22-м номером. В четвертом круге Андреева сыграет с финалисткой Открытого чемпионата США 2017 года американкой Мэдисон Киз (25-й номер посева).

Уимблдон 2023 года - второй турнир Большого шлема, в котором Андреева принимает участие на взрослом уровне. Ранее она вышла в третий круг Roland Garros.

16-летняя Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне она дошла до финала юниорского Australian Open, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

Потаповой 22 года, она занимает 23-е место в мировом рейтинге и является обладательницей двух титулов WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее третьего круга. В 2016 году она выиграла юниорский Уимблдон в одиночном разряде.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004). В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.