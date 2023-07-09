Ольховский: теннисистка Андреева продемонстрировала характер в матче с Потаповой

16-летняя Мирра Андреева обыграла 23-ю ракетку мира Анастасию Потапову в матче третьего круга Уимблдона

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева показала характер и цепкость, грамотно использовала шансы в победном матче третьего круга Уимблдона против соотечественницы Анастасии Потаповой. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

16-летняя Андреева обыграла Потапову со счетом 6:2, 7:5 и впервые в карьере вышла в четвертый круг турнира Большого шлема. На этой стадии ей предстоит сыграть с 25-й сеянной турнира американкой Мэдисон Киз.

"Мирра Андреева молодец, она показала характер цепкость. Потапова играла гораздо острее, но допустила громадное количество невынужденных ошибок, это не дало ей победить. Мирра использовала свои шансы, тянула все мячи. Играла за счет скорости соперницы и находила правильное место для удара", - сказал Ольховский.

Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

Потаповой 22 года, она занимает 23-е место в мировом рейтинге и является обладательницей двух титулов WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее третьего круга. В 2016 году она выиграла юниорский Уимблдон в одиночном разряде.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004).