Чесноков сравнил теннисиста Романа Сафиуллина с Энди Марреем

По мнению собеседника агентства, российского спортсмена с британским двукратным олимпийским чемпионом связывает умение хорошо играть под давлением

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Роман Сафиуллин показывает более сильную игру под давлением, благодаря чему его можно сравнить с трехкратным победителем турниров Большого шлема, двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде британцем Энди Марреем. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее в воскресенье Сафиуллин одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым (3:6, 6:3, 6:1, 6:3) и впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема. Его следующим соперником станет восьмая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

"Сафиуллин просто герой. Роман подавал на второй сет при счете 5:3. Девятый гейм, который теннисисты играли 15 минут, стал ключевым. Потом он достаточно уверенно довел игру до победы. Он играет как Энди Маррей - соперник давил на него, но он играл еще лучше, еще острее. В начале карьеры у Романа была травма, и было непонятно, продолжит он играть или нет, но сейчас он просто летает по корту", - сказал Чесноков.

16-летняя Мирра Андреева в обыграла соотечественницу Анастасию Потапову (6:2, 7:5) и впервые в карьере вышла в четвертый круг турнира Большого шлема. На этой стадии ей предстоит сыграть с американкой Мэдисон Киз (25-й номер посева). "Мирра показала хорошую игру, но и Потапова очень много ошибалась. То, что она вышла в четвертый круг турнира Большого шлема, это отличное достижение, но дальше ей будет тяжело", - отметил Чесноков.

Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Сафиуллин занимает 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В 2015 году россиянин выиграл Открытый чемпионат Австралии среди юниоров.