Пинг-понг и настольный теннис. В чем главные различия двух видов спорта

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Многие считают настольный теннис и пинг-понг одним видом спорта, однако это совершенно разные дисциплины. ТАСС рассказывает об основных их различиях.

Настольный теннис и пинг-понг - довольно схожие между собой спортивные дисциплины. В обеих играх соперники при помощи ракеток перекидывают мяч на столе через сетку. Главное различие - разные ракетки.

В настольном теннисе на деревянное основание наклеивают две резиновые накладки, которые придают сильное вращение мячу. Сейчас существует множество компаний, предлагающих широкий ассортимент накладок и оснований, которые спортсмены подбирают под свой стиль игры. В пинг-понге основание покрыто наждачной бумагой, что делает темп игры более медленным, чем в настольном теннисе, и практически исключает возможность совершения ударов с сильным вращением.

Трехкратный чемпион мира по пинг-понгу Максим Шмырев в беседе с ТАСС рассказал об отличиях игрового процесса двух дисциплин. "В пинг-понге мы играем больше плоскими ударами, при которых практически не вращается мяч, - отметил он. - В настольном теннисе мы задаем направление, подкручиваем мяч. В пинг-понге все очень жестко, так как мы играем жесткими ракетками, пытаемся за счет техники и понимания игры обмениваться плоскими ударами. Ракетки в пинг-понге легче, так как на них нет накладок, которые поддерживает губка".

Есть различия и в правилах игры. В настольном теннисе партия идет до 11 очков, при счете 10:10 соперники играют до тех пор, пока один игрок не получит перевес в два очка. В пинг-понге сет играется строго до 15 очков, но один раз за встречу каждый спортсмен может объявить "двойное очко" и получить за один розыгрыш два балла. В пинг-понге соперники обмениваются ракетками после партий, что невозможно в настольном теннисе, так как там инвентарь подбирается под каждого игрока индивидуально. В настольном теннисе на всех соревнованиях используют белые мячи, а в пинг-понге допустимо использовать оранжевые.

Развитие пинг-понга

Настольный теннис входит в программу Олимпийских игр с 1988 года, турниры проходят в разных странах мира. Соревнования по пинг-понгу стали проводиться относительно недавно. Первый чемпионат мира прошел в 2011 году, его победителем стал Шмырев.

"Я не открывал пинг-понг для себя, скорее, пинг-понг открыл меня, - сказал Шмырев. - Мне позвонили из Америки и предложили сыграть, я не нашел возможности отказаться, мне стало интересно, к тому же там предложили хорошие для настольного тенниса деньги. Меня причисляли к тем людям, которые особо не чувствовали мяча, но своими участием и победами я доказал, что чувство мяча у меня есть".

Американка Джуди Хорфрост с ракеткой для игры в пинг-понг © AP Photo/ Rick Bowmer

"Самой трудной для меня была первая победа на чемпионате мира. Было много причин, по которым можно было проиграть. Меня тогда хотела дисквалифицировать Международная федерация настольного тенниса за участие в чемпионате мира по пинг-понгу, из-за разного рода неурядиц я чуть не опоздал на турнир, приехал впритык. Но я все эти обстоятельства преодолел, мне удалось победить", - добавил собеседник агентства.

Чемпионаты мира по пинг-понгу не проводятся с начала пандемии. Как рассказал Шмырев, в основном международные турниры сейчас проходят в Китае, но их пока немного. Он отметил, что у пинг-понга есть своя международная федерация, но она не имеет такого развития, как в настольном теннисе.

Помощник президента России Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин провели партию по настольному теннису © Игорь Лазорин/ ТАСС

"Международная федерация пинг-понга находится в зародышевым состоянии, - рассказал Шмырев. - Она в легальном, но не развитом состоянии. Нет такой четкой системы международной игры, все пока развивается".

"Что касается международных соревнований, то раньше чемпионаты мира в основном проводились в Лондоне, но там третий год уже нет турниров. Сейчас базой пинг-понга стал Китай, там проводится Кубок мира", - отметил собеседник агентства.

Нет доминирования китайцев

Сборная Китая давно является сильнейшей в мировом настольном теннисе. Китайские спортсмены увозят практически все золотые медали с чемпионатов мира и Олимпийских игр. Но в пинг-понге они пока не могут похвастаться такими успехами. Из девяти чемпионатов мира китайцы выиграли всего два, и в этом также заключается одно из различий между двумя видами спорта.

Женские команды Германии и Китая на Олимпийских играх в Токио © EPA-EFE/ MAST IRHAM

"Для меня загадка, почему китайцы в пинг-понг играют не так успешно, как в настольный теннис, - сказал Шмырев. - Но Китай взялся за это глобально, однако если за настольный теннис взялось государство, то за пинг-понг - частные структуры. Китай сейчас становится центром пинг-понга, они впереди планеты всей, но пока еще им не удается выигрывать титулы, есть несколько европейцев, которые еще могут обыгрывать представителей Китая. Даже на недавней встрече сборной Китая против команды мира они проиграли".

По мнению эксперта, в России, как и во многих странах, пинг-понг для многих игроков является больше развлечением, однако ему стало уделяться больше времени. "В него вкладывают деньги, и постепенно он становится интересным бизнес-проектом, - отметил Шмырев. - Этот проект привлекает зрителей со всего мира. Я сам лично проводил восемь чемпионатов России, но делал это по собственной инициативе и практически все делал сам. Надеюсь, получится еще провести несколько таких турниров".

Даниил Сорокин