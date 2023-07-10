На Украине обратились в ФИФА и УЕФА из-за участия клубов из Европы в турнире в Петербурге

В предсезонном турнире принимают участие "Зенит", сербская "Црвена Звезда", турецкий "Фенербахче" и азербайджанский "Нефтчи"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Украинская ассоциация футбола (УАФ) считает недопустимым участие европейских клубов в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге и обратилась в связи с этим в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В заявлении отмечается, что футбольное сообщество Европы не должно принимать участие в соревнованиях с участием российских команд, а также выступать в турнирах на территории России.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге проходит предсезонный турнир "Кубок Pari Премьер", в котором принимают участие "Зенит", сербская "Црвена Звезда", турецкий "Фенербахче" и азербайджанский "Нефтчи".