РУСАДА включило в свои новые пулы допинг-тестирования 13 хоккеистов

В национальный регистрируемый пул тестирования агентство включило двух игроков

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Тринадцать хоккеистов включены в новые пулы тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе РУСАДА, количество представителей хоккея в списках не претерпело изменений по сравнению со вторым кварталом 2023 года.

"РУСАДА включило в национальный регистрируемый пул тестирования двух хоккеистов и 11 - в расширенный, - сказала представительница агентства. - Те же самые хоккеисты были и в предыдущих пулах".

В национальный регистрируемый пул тестирования вошли вратари Илья Ежов ("Салават Юлаев") и Валерия Меркушева (ЖХК "Торпедо" Нижний Новгород). Оба спортсмена должны с 1 июля ежедневно отмечать в системе антидопингового контроля ADAMS свое местонахождение и указывать часовой промежуток, в который будут ждать допинг-офицеров в указанном ранее месте.

В расширенный пул тестирования были включены пять игроков Континентальной хоккейной лиги: Дмитрий Воронков и Александр Радулов (оба - "Ак Барс"), Эмиль Галимов (СКА), Григорий Дронов ("Металлург") и Павел Карнаухов (ЦСКА). Также в пул вошли представители Молодежной хоккейной лиги Виталий Пестерев ("Алмаз"), Илья Роговский ("Локо"), Раян Хузиханов ("Ирбис") и Тихон Шакалов (МХК "Спартак"). Включили в расширенный пул и двух игроков Всероссийской хоккейной лиги - Виктора Комарова ("Дизель") и Глеба Петрова (АКМ).

В первом квартале 2023 года в пулах тестирования РУСАДА не было ни одного хоккеиста.