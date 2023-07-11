Российских и белорусских слаломистов не допустили до международных соревнований

Международная организации не может гарантировать безопасность участников, отмечается в сообщении

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Международная федерация каноэ (ICF) не допустила до соревнований российских и белорусских слаломистов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Федерации гребного слалома России.

Такое решение было принято после консультаций с национальными федерациями тех стран, которые принимают в этом году главные старты сезона по гребному слалому.

"В обращении говорится, что ICF ведет работу по возможности допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, проводимых под эгидой федерации, - говорится в сообщении. - Однако важным аргументом в принятии решения является обеспечение безопасности участников, что пока не могут гарантировать Великобритания, Польша и Франция".

Лондон примет чемпионат мира, где пройдет основной отбор на Олимпийские игры 2024 года. В Париже состоится финальный этап Кубка мира, а в Кракове пройдет первенство мира до 23 лет.

Федерация гребного слалома России отметила, что ICF продолжает вести работу по допуску россиян в нейтральном статусе. В 2023 году российские спортсмены смогут принять участие в чемпионате мира по сапам в Таиланде и чемпионате мира в океанских гонках в Австралии.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. Ранее стало известно, что российским спортсменам отказали в участии в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Германии, решение было принято организаторами турнира.