Риккьярдо заменил де Вриса в команде "Формулы-1" "Альфа Таури"

Австралиец выступит уже на предстоящем Гран-при Венгрии, который пройдет с 21 по 23 июля

ТАСС, 11 июля. Австралиец Даниэль Риккьярдо заменил представителя Нидерландов Ника де Вриса в команде "Альфа Таури", которая выступает в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как сообщает пресс-служба команды, гонщик выступит уже на предстоящем Гран-при Венгрии, который пройдет с 21 по 23 июля.

Де Врису 28 лет, он стал основным пилотом "Альфа Таури" в октябре 2022 года. В составе команды он провел 10 гонок в нынешнем сезоне, в которых не набрал очков. Риккьярдо 34 года, в августе 2022 года он расторг контракт с "Маклареном" по взаимному согласию. Гонщик присоединился к "Ред Булл" в качестве резервного пилота в ноябре. В "Формуле-1" на его счету 8 побед, 16 поул-позиций и 23 подиума.

"Альфа Таури" в нынешнем сезоне занимает последнее, 10-е место в зачете Кубка конструкторов "Формулы-1". На счету команды 2 очка по итогам 10 этапов. Вторым пилотом "Альфа Таури" является японец Юки Цунода.