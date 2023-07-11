Первая ракетка мира Свёнтек не смогла выйти в полуфинал Уимблдона

Свёнтек проиграла украинке Элине Свитолиной, которая в полуфинале встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Польская теннисистка Ига Свёнтек проиграла во вторник украинке Элине Свитолиной в четвертьфинальном матче Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2 в пользу Свитолиной, не имеющей номера посева на турнире. Свёнтек является первой ракеткой мира, ей был присвоен первый номер посева на Уимблдоне. В полуфинале Свитолина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Свёнтек 22 года, на ее счету 14 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). Полька четыре раза выигрывала турниры Большого шлема: трижды побеждала на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022, 2023) и один раз - на Открытом чемпионате США (2022). На Уимблдоне Свёнтек ранее не проходила дальше четвертого круга.

Свитолиной 28 лет, она является победительницей 17 турниров WTA, в том числе Итогового турнира WTA 2018 года. В 2017 году она занимала третье место в мировом рейтинге, сейчас спортсменка находится на 76-й строчке. Весной 2023 года она вернулась на корт после рождения дочери.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004). В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.