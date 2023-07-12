В Сибирском международном марафоне в Омске впервые за восемь лет примут участие иностранцы

Всего в соревнованиях примут участие около 7 тыс. спортсменов

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Иностранные атлеты впервые с 2015 года примут участие в Сибирском международном марафоне, который пройдет 5 августа в статусе Кубка России по марафонскому бегу. Об этом журналистам сообщил в среду директор марафона Константин Подбельский.

По словам директора марафона, участие в соревнованиях примут около 7 тыс. спортсменов, включая чемпиона России Ильдара Миншина, чемпионку России Алину Прокопьеву и других элитных бегунов. "Также впервые за восемь лет зарубежные спортсмены получат возможность участвовать в нашем марафоне. Их отсутствие было серьезным минусом для развития легкой атлетики", - сказал Подбельский.

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц уточнил ТАСС, что организаторы ждут зарубежных спортсменов, несмотря на сложившуюся в мире обстановку. "Международный статус [российские] соревнования восстановили совсем недавно. Спортсмены из других государств будут, но их количество сложно прогнозировать. Тут, конечно, оказывают влияние и логистические проблемы", - подчеркнул министр.

Сибирский международный марафон, который проводится при поддержке правительства Омской области, входит в список 50 лучших марафонов мира по версии Ассоциации международных марафонов и пробегов. Он проводится с 1990 года. В 2020 году марафон был отменен из-за пандемии коронавируса.