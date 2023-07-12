Теннисистка Рыбакина сложила полномочия чемпионки Уимблдона, проиграв в 1/4 финала Жабер

Жабер в полуфинале сыграет с белоруской Ариной Соболенко

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Представительница Казахстана Елена Рыбакина, до 2018 года выступавшая за Россию, в среду уступила Онс Жабер из Туниса в четвертьфинале Уимблдона - третьего в сезоне теннисного турнира Большого шлема.

Встреча закончилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1 в пользу Жабер (6-й номер посева). Рыбакина была посеяна под 3-м номером, она была действующей чемпионкой соревнований - в финале прошлого года спортсменка обыграла Жабер. В полуфинале представительница Туниса сыграет с белоруской Ариной Соболено (2), которая в случае выхода в финал станет первой ракеткой мира.

Рыбакиной 24 года, она занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является обладательницей пяти титулов под эгидой организации. Победа на Уимблдоне 2022 года - лучший результат спортсменки на турнирах Большого шлема.

Жабер 28 лет, она располагается на шестой позиции в мировом рейтинге, на ее счету четыре победы на турнирах WTA. Теннисистка дважды доходила до финалов турниров Большого шлема - на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США в 2022 году.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004). В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.