Джонс и Миочич проведут бой за звание чемпиона UFC в тяжелом весе 12 ноября

Турнир пройдет в Нью-Йорке

ТАСС, 12 июля. Американцы Джон Джонс и Стипе Миочич проведут бой за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе 12 ноября. Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.

Поединок пройдет на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.

На счету 35-летнего Джонса 27 побед в смешанных единоборствах (ММА) и 1 поражение. 5 марта американец в третий раз стал чемпионом UFC в тяжелом весе, победив француза Сирила Гана. Впервые он завоевал титул в марте 2011 года, победив бразильца Маурисио Руа и став самым молодым (23 года) чемпионом в истории организации. После Джонс провел восемь успешных защит титула, а в апреле 2015 года был лишен чемпионского звания из-за нарушения правил поведения спортсменов UFC. Спустя год Джонс выиграл бой за временный титул чемпиона UFC, но позже вновь был лишен пояса из-за положительного результата теста на допинг. Титул чемпиона американец вернул в декабре 2018 года, победив соотечественника Энтони Смита. После Джонс провел три успешные защиты титула. С февраля 2020 года он не выступал в UFC.

В активе 40-летнего Миочича 20 побед и 4 поражения. В мае 2016 года американец впервые стал чемпионом UFC, победив бразильца Фабрисиу Вердума, а затем провел три успешные защиты титула. Во второй раз спортсмен завоевал чемпионский титул в августе 2019 года, одолев соотечественника Даниэля Кормье. В марте 2021 года Миочич уступил чемпионский титул французу Франсису Нганну.