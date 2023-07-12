Теннисист Медведев сыграет с первой ракеткой мира Алькарасом в полуфинале Уимблдона

В четвертьфинале испанец обыграл датчанина Хольгера Руне

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в среду обыграл датского теннисиста Хольгера Руне в четвертьфинале Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 в пользу Алькараса (1-й номер посева). Руне был посеян под 6-м номером. Алькарас впервые вышел в полуфинал Уимблдона, ранее его лучшим результатом на турнире был выход в четвертый круг в 2022 году. В полуфинале испанец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (3), ранее в среду победившим американца Кристофера Юбенкса. В другом полуфинале сыграют действующий чемпион турнира серб Новак Джокович (2) и итальянец Янник Синнер (8).

Алькарасу 20 лет, он возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 11 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых выиграны в текущем сезоне. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2022 года.

Руне 20 лет, он располагается на 6-м месте в мировом рейтинге и является обладателем 4 титулов ATP. Лучший результат датчанина на турнирах Большого шлема - выход в четвертьфинал на Уимблдоне (2023) и Открытом чемпионате Франции (2022, 2023).

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Представители России ни разу не выигрывали Уимблдон в мужском одиночном разряде. В 2022 году организаторы турнира не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.