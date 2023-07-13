Леброн Джеймс заявил, что продолжит карьеру

В мае четырехкратный чемпион НБА рассказал, что задумается о завершении спортивной карьеры

ТАСС, 13 июля. Американский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс решил не завершать карьеру игрока. Заявление Джеймса, сделанное на церемонии награждения победителей американской премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award), в четверг приводит издание New York Post.

В мае "Лейкерс" со счетом 0-4 уступили "Денверу" в полуфинале плей-офф НБА. После четвертого матча противостояния Джеймс заявил, что задумается о завершении карьеры.

"Меня не волнует, сколько очков я еще наберу, что я могу или не могу делать на паркете. Я завершу карьеру, когда не смогу отдавать игре всего себя. Большое счастье для вас, что этот день не сегодня", - сказал он.

Джеймсу 38 лет, он является четырехкратным чемпионом НБА. Американец по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. В составе сборной США нападающий дважды становился олимпийским чемпионом (2008, 2012) и завоевал бронзовую медаль Олимпиады (2004). В феврале Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству набранных очков, обойдя соотечественника Карима Абдул-Джаббара.