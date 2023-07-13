Спортсмены из семи стран выступят на соревнованиях по гребному слалому в Алтае

Турнир "Кубок сильнейших" пройдет 28-30 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Представители семи стран выступят на международных соревнованиях "Кубок сильнейших" в Республике Алтай. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш.

"В турнире примут участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, наши друзья из Индии и Ирана", - сказал Папуш, отметив, что в соревнованиях выступят сильнейшие спортсмены России.

Кубок сильнейших пройдет 28-30 июля на пороге "Буревестник" реки Чуя (Республика Алтай).

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации в связи с событиями на Украине.