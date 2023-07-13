Министр спорта Матыцин приедет в Казань по случаю десятилетия проведения Универсиады

Универсиада проходила в столице Татарстана в июле 2013 года

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин посетит Казань по случаю десятилетнего юбилея проведения в этом городе Универсиады. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Универсиада проходила в Казани с 6 по 17 июля 2013 года. В ней приняли участие спортсмены из 162 стран, был разыгран 351 комплект медалей. Первое место в неофициальном медальном зачете заняла сборная России.

"Завтра в 17:00 мы открываем двери музея [Универсиады] на "Ак Барс - Арене". Многие гости посетят матч сборных России и Ирана, а на следующий день останутся на матч суперкубка. - сказал Леонов. - Приедут [генеральный директор ДОМ.РФ] Виталий Мутко, Олег Матыцин, [председатель ВЭБ.РФ] Игорь Шувалов, [министр строительства и ЖКХ РФ] Ирек Файзуллин и многие другие".

Товарищеская игра женских сборных России и Ирана пройдет 14 июля, матч за Олимпбет - Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА - 15 июля.