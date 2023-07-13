Колобков хочет, чтобы МОК внес ясность в вопрос допуска россиян на Олимпиаду

Олимпийские комитеты России и Белоруссии не вошли в число НОК, которые 26 июля получат приглашение на Олимпиаду-2024

ТАСС, 13 июля. Бывший министр спорта РФ Павел Колобков хотел бы иметь ясную позицию от Международного олимпийского комитета (МОК) и спортивных федераций по вопросу допуска российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже. Об этом он рассказал газете "Спорт-Экспресс" в четверг.

26 июля МОК разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК), Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии не вошли в это число. В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией "в соответствующее время".

"Они же до этого говорили, что вышлют дополнительные критерии для участия. Наверное, должны разъяснить свою позицию. Пока, наверное, рано говорить. Времени остается мало, и в любом случае отборы во многих видах спорта уже идут", - сказал Колобков.

"Хотелось бы иметь какую-то ясность о позиции МОК и всех федераций. Ведь именно от федераций проводятся отборы на Олимпиаду. Давайте дождемся, наверное, какие-то переговоры ведутся, какая-то информация есть у Национального олимпийского комитета", - добавил бывший министр спорта.

МОК 28 марта рекомендовал допускать спортсменов России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях исключительно в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Предложения МОК носят рекомендательный характер и не касаются предстоящих Олимпийских игр. Критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.