СМИ: хоккеиста "Аризоны" Гальченюка обвинили в хулиганстве и сопротивлении аресту

Заседание суда назначено на 11 августа

ТАСС, 14 июля. Американский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" Алекс Гальченюк был арестован в Скотсдейле (штат Аризона, США), хоккеиста обвиняют в нападении на частную собственность, хулиганстве, сопротивлении аресту, угрозах и запугивании. Об этом в пятницу сообщил портал The Athletic.

По данным источника, Гальченюк был заключен под стражу 9 июля. На следующий день хоккеиста выпустили под подписку о невыезде. Заседание суда назначено на 11 августа.

"Аризона" поместила Гальченюка на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта. Если ни одна команда НХЛ не решит забрать форварда себе, он станет свободным агентом. Гальченюк подписал соглашение с "Аризоной" 1 июля.

Гальченюку 29 лет, он был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2012 года под общим третьим номером командой "Монреаль". В прошедшем сезоне Гальченюк выступал за "Колорадо", за который провел 11 матчей и не отметился результативными действиями. Всего за карьеру Гальченюк провел 654 матча в регулярных чемпионатах, набрав в них 354 очка (146 шайб + 208 передач). В составе сборной США нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2013 года.