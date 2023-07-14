Карасев назвал позитивным моментом приглашение УЕФА на сбор судей в сентябре

Арбитр рассказал, что будет рад принять участие в сборе

ТАСС, 14 июля. Приглашение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принять участие в ежегодной встрече арбитров является позитивным моментом. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в пятницу высказал российский арбитр Сергей Карасев.

"На данный момент я знаю то же, что и все: пришло официальное письмо, с 3 по 6 сентября сбор, надеюсь, я там буду, больше сказать пока нечего, - сказал Карасев. - Естественно, я рад, потому что полтора года я нигде не был, а тут, как-то неожиданно. Понимаю, что это еще не говорит о том, что мне дадут международные игры, буду ли я судить - это другая история. Но это позитивный момент, я очень рад буду туда приехать и повидать ребят, поучаствовать в сборах. Если это правда произойдет - просто супер".

30 июня в службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили ТАСС, что УЕФА пригласил Карасева на сбор судей, который пройдет в сентябре 2023 года. 1 июля "Спорт-экспресс" со ссылкой на источник сообщил, что российские арбитры в скором времени могут вернуться к работе на матчах под эгидой УЕФА. В тот же день в РФС сообщили ТАСС, что организация находится в диалоге с УЕФА по вопросу возвращения российских арбитров к работе на международных матчах.

Карасеву 44 года, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей Международной федерации футбола. Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский "Челси" и испанский "Вильярреал" (1:1, 6:5 по пенальти).

8 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.