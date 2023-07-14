СМИ: нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Евгений Кузнецов запросил обмен

В прошедшем сезоне нападающий провел 81 матч за клуб и набрал 55 очков

ТАСС, 14 июля. Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов запросил обмен в другой клуб. Об этом сообщил журналист Washington Post Майк Фогель.

"Он запросил обмен. Кузнецов может ускорить свой уход из команды в случае удачного начала нового сезона", - написал Фогель.

В прошедшем сезоне Кузнецов провел 81 матч за "Вашингтон", набрав 55 очков (12 голов + 43 результативные передачи). Россиянин впервые с сезона-2013/14 закончил регулярный чемпионат с отрицательным показателем полезности (-26).

Кузнецову 31 год, он был выбран "Вашингтоном" в первом раунде драфта НХЛ 2010 года под общим 26-м номером. Всего на счету россиянина 680 матчей и 551 (165+386) очко в регулярных сезонах НХЛ и 87 матчей и 67 (29+38) очков в плей-офф. В сезоне-2017/18 Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли, стал лидером плей-офф по очкам (32) и голевым передачам (20).

В составе сборной России он дважды становился чемпионом мира, трижды - бронзовым призером мировых первенств. В составе молодежной сборной по разу выигрывал золото и серебро чемпионата мира среди игроков до 20 лет.