Карасев рассказал об изменениях в работе судей РПЛ после назначения Мажича

Милорад Мажич старается привнести в работу российских арбитров европейский подход, отметил Сергей Карасев

ТАСС, 14 июля. Новый глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) серб Милорад Мажич старается привнести в работу судей европейский подход. Об этом "Спорт-Экспрессу" в пятницу рассказал арбитр Сергей Карасев.

"Милорад старается привнести в нашу работу европейский подход, что логично: человек много работал в Европе, везде был, все знает, - сказал Карасев. - Поэтому сейчас пытается поставить нас на рельсы Союза европейских футбольных ассоциаций - в плане методики, работы систем видеоассистента рефери (VAR): объясняет где вмешиваться, а где - нет. Пока был недельный сбор, на котором все познакомились и узнали новые требования. Перед стартом чемпионата проведем еще один и снова проговорим все моменты".

РФС объявил о назначении Мажича 27 июня. На этому посту он сменил Павла Каманцева.

Мажичу 50 лет. Он работал арбитром с 2007 года. Серб обслуживал финал Лиги чемпионов 2018 года между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем" (3:1). В 2014 и 2018 годах работал на играх чемпионата мира.