Волейболист Ильиных признался в нарушении антидопинговых правил

Дисквалификация спортсмена завершится 25 ноября 2023 года

ТАСС, 14 июля. Международная федерация волейбола (FIVB), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и российский волейболист Дмитрий Ильиных достигли соглашения о разрешении дела о нарушении антидопинговых правил. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба FIVB.

Соглашение следует за признание Ильиных в нарушении антидопинговых правил, связанного с запрещенным веществом в допинг-пробе, взятой во время соревнований.

"Это нарушение напрямую связано с наличием запрещенного вещества в пробе спортсмена. После поступления Ильиных ждет дисквалификация на 15 месяцев, она началась 26 августа 2022 года и завершится 25 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, Ильиных лишится золотых медалей чемпионата Европы, Мировой лиги, клубного чемпионата мира, Лиги чемпионов, Универсиады в Казани, чемпионата, Кубка и Суперкубка России.

Ильиных был дисквалифицирован на два года, срок наказания истечет 12 января 2025 года. Поводом для отстранения стала допинг-проба, взятая у спортсмена весной 2013 года после одного из матчей чемпионата России. Как сообщили ТАСС в феврале во Всероссийской федерации волейбола, олимпийский чемпион находился в списке бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, покинувшего страну в начале 2016 года и ставшего информатором WADA.

Ильиных 36 лет, он завершил карьеру осенью 2021 года, а в декабре того же года занял пост спортивного директора мужского волейбольного клуба "Белогорье". Сразу после вынесения дисквалификации Ильиных подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на свое отстранение. Волейболист является чемпионом Олимпийских игр 2012 года и Европы 2013 года.