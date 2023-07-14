В "Белогорье" хотят, чтобы Ильиных вернулся на пост спортдиректора после дисквалификации

Сергей Тетюхин отметил, что будет обсуждать с олимпийским чемпионом его возвращение к работе

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Дмитрий Ильиных может вернуться на пост спортивного директора волейбольного клуба "Белогорье" после окончания дисквалификации за допинг. Об этом ТАСС в пятницу рассказал генеральный директор клуба Сергей Тетюхин.

"Мы хотим, чтобы он вернулся и продолжал работу. Будем обсуждать. Это и от него зависит", - сказал Тетюхин.

Ранее стало известно, что Ильиных дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения завершится 25 ноября 2023 года.

Ильиных 36 лет, он завершил карьеру осенью 2021 года. Спортсмен является чемпионом Европы 2013 года. Должность спортивного директора "Белогорья" он занимал с 2021 года.