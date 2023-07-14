Экипаж Сотникова выиграл восьмой этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Второе место занял экипаж Алексея Каргинова, третье - белоруса Сергея Вязовича

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова в пятницу стал победителем восьмого этапа ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Протяженность спецучастка Волгоград - Липецк составила 314 км.

Сотников преодолел дистанцию за 3 часа 38 минут 24 секунды. Второе место занял его партнер по команде Алексей Каргинов (отставание - 1 минута 30 секунд). Третьим к финишу пришел экипаж белорусского коллектива МАЗ под управлением Сергея Вязовича (+2.18).

Заключительный этап по маршруту Липецк - Москва пройдет в субботу. Длина специального участка составит 118 км.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории Китая и государств Центральной Азии. В этом году гонка проходит с 6 по 15 июля. Экипажам предстоит пройти 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составляют скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проедут по 13 регионам РФ и пересекут три часовых пояса.