Гонщица Нифонтова рассказала, что Васильев не пострадал в аварии на "Шелковом пути"

Гонщица отметила, что не знает причин аварии

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Владимир Васильев, лидировавший в ралли "Шелковый путь" в зачете внедорожников, не пострадал в аварии на восьмом спецучастке гонки. Об этом ТАСС по телефону в пятницу сообщила участница ралли-рейда Анастасия Нифонтова.

"Увидела, что его машина на боку. Почему так произошло - не знаю. Он был с табличкой "окей", значит все хорошо", - сказала Нифонтова.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка проходит с 6 по 15 июля и финиширует в Москве. Экипажам предстоит пройти 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составляют скоростные спецучастки.