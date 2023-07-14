В "Зените" заявили об отсутствии предложений по футболисту Клаудиньо

Ранее бразильские СМИ сообщили, что "Фламенго" был готов заплатить за трансфер футболиста €15 млн

ТАСС, 14 июля. Петербургский футбольный клуб Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" не получал предложений о трансфере бразильского нападающего Клаудиньо. Об этом "Спорт-Экспрессу" в пятницу рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

"У нас не было никаких предложений. Это все слухи и фейки", - сказал Медведев.

Ранее бразильский портал Globo сообщил, что бразильский "Фламенго" сделал "Зениту" предложение о переходе игрока. По информации источника, бразильский клуб был готов заплатить €15 млн 10 платежами в течение пяти лет.

Клаудиньо 26 лет, он является олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии. Игрок выступает за "Зенит" с 2021 года. 22 июля "Зенит" объявил о продлении контракта с футболистом, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. 24 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил футболисту российское гражданство.