Лысенко выиграл соревнования по прыжкам в высоту на Кубке России

Вторым стал Илья Иванюк, третьим - Никита Анищенков

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 14 июля. /ТАСС/. Прыгун в высоту Данил Лысенко в пятницу одержал победу на Кубке России по легкой атлетике. Соревнования проходят во вторник в подмосковном Жуковском.

Спортсмен показал результат 2,33 метра. Второе место занял Илья Иванюк (2,23), третьим стал Никита Анищенков (2,23), оказавшийся ниже из-за большего количества попыток.

Ранее в июле Лысенко выполнил квалификационный норматив на Олимпийские игры 2024 года в Париже (2,33 метра) и повторил лучший результат сезона в мире.

Лысенко 26 лет, на его счету золото зимнего чемпионата мира 2018 года и серебро летнего чемпионата мира 2017 года.