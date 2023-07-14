Минспорт сохранил полномочия по выработке нормативных актов в сфере борьбы с допингом

В четверг кабмин принял решение лишить министерство спорта полномочий по приему нормативных актов, в которых устанавливаются общероссийские антидопинговые правила

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министерство спорта России сохранило полномочия по выработке нормативных правовых актов в сфере борьбы с допингом, в частности ведомство уполномочено принимать порядок утверждения общероссийских антидопинговых правил Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Минспорта.

"Согласно положению Минспорт России осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по предотвращению допинга в спорте и борьбу с ним, - говорится в сообщении. - В данной связи за Минспортом России сохранены полномочия по выработке иных нормативных правовых актов в сфере борьбы с допингом в спорте, в частности порядок утверждения общероссийской антидопинговой организацией общероссийских антидопинговых правил".

В четверг стало известно, что кабмин РФ принял решение лишить министерство спорта полномочий по приему нормативных актов, в которых устанавливаются общероссийские антидопинговые правила.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Согласно решению CAS российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. России было запрещено в течение двух лет проводить на своей территории чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпийские игры. Срок санкций уже истек, однако для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. В частности, WADA требует, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство.