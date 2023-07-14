Клуб КХЛ "Салават Юлаев" подписал контракт с защитником Хафизуллиным

Соглашение рассчитано на один год

ТАСС, 14 июня Защитник Динар Хафизуллин подписал контракт с уфимским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение игрока с командой рассчитано на один год. Игрок ранее выступал за "Салават Юлаев" с 2021 по 2022 год. Прошедший сезон Хафизуллин провел в казанском "Ак Барсе".

"Нам для целостности состава и его баланса нужен был такой игрок, как Хафизуллин. Тренерский штаб хорошо с ним знаком, мы знаем его отношение к делу и уровень мастерства. Динар очень мотивирован сыграть за "Салават Юлаев". При личном общении услышали от него огромное желание оказаться в нашем клубе. Надеемся, что в этом сезоне Хафизуллин нам сильно поможет", - приводит пресс-служба комментарий спортивного директора уфимцев Василия Чижова.

Хафизуллину 34 года, он также играл за петербургский СКА, подмосковный "Витязь" и альметьевский "Нефтяник". Защитник дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего на его счету 674 матча и 175 очков (39 голов + 136 голевых передач) в КХЛ. В составе сборной России Хафизуллин стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.