Министр спорта Матыцин заявил, что Россия всегда рада гостям

В пятницу в Казани проходит матч между женскими сборными России и Ирана

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Границы России в спорте открыты, поэтому россияне всегда рады гостям. Такое мнение журналистам в пятницу высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Наверное, символично, что мы всегда говорим, что в спорте наши границы открыты. Мы рады гостям, будь то коллеги из Ирана или Китая. Очень важно, что сохраняется традиция, что мы открыты", - сказал Матыцин.

В пятницу в Казани проходит матч между женскими сборными России и Ирана по футболу.

Также он рассказал, какое наследие для Казани оставила Всемирная летняя универсиада, десятилетие которой празднуется в этом году. "Конечно, казанская Универсиада была хорошей платформой для развития спорта в Казани и в России в целом, наследие живет. Такая площадка была дана, проекты работают не только в Казани, но и во всей стране. Важно, что мы едины, большая команда", - отметил министр.