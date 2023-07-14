Международный союз велосипедистов запретил трансгендерам выступать в женских соревнованиях

Запрет будет распространяться на соревнования во всех категориях

ТАСС, 14 июля. Управляющий комитет Международного союза велосипедистов (UCI) принял решение запретить спортсменкам-трансгендерам участвовать в женских соревнованиях под эгидой организации. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба UCI.

Запрет будет распространяться на соревнования во всех категориях и различных дисциплинах. Уточняется, что запрет коснется трансгендеров, которые сменили пол после полового созревания. Спортсмены могут быть допущены без ограничений до соревнований в открытой категории, которая будет объединена с мужской.

В UCI сообщили, что решение было принято после исследований влияния биологических особенностей женщин-трансгендеров на результаты соревнований. Новые правила вступят в силу с 17 июля.