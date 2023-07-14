14 июля, 14:56
Футбол в России

Дюков рассказал, что видит прогресс женского футбола в России

В пятницу женская сборная России выиграла в товарищеском матче у команды Ирана со счетом 4:0

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Прогресс женского футбола в России ощутим. Об этом журналистам в пятницу рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В пятницу женская сборная России выиграла в товарищеском матче у команды Ирана со счетом 4:0. Встреча прошла на Центральном стадионе в Казани.

"Это действительно важно, что спустя два года мы провели домашний матч женской команды. Игра состоялась, спасибо сборной и федерации Ирана, что согласились и откликнулись, - сказал Дюков. - Что касается организации, то все на высоком уровне, за что спасибо Казани. Я виду существенный прогресс женского футбола у нас за последние пять лет, этот футбол все больше похож на мужской в хорошем смысле слова".

"Мы продолжаем развивать женский футбол, это помогает развивать футбол в целом. Мы развиваем и массовый футбол, готовим спортивный резерв, открываем школы и академии - в них начинают заниматься девочки, развиваем и профессиональный футбол. Сейчас почти все большие клубы имеют женские команды", - добавил он. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация