Дюков рассказал, что видит прогресс женского футбола в России

В пятницу женская сборная России выиграла в товарищеском матче у команды Ирана со счетом 4:0

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Прогресс женского футбола в России ощутим. Об этом журналистам в пятницу рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В пятницу женская сборная России выиграла в товарищеском матче у команды Ирана со счетом 4:0. Встреча прошла на Центральном стадионе в Казани.

"Это действительно важно, что спустя два года мы провели домашний матч женской команды. Игра состоялась, спасибо сборной и федерации Ирана, что согласились и откликнулись, - сказал Дюков. - Что касается организации, то все на высоком уровне, за что спасибо Казани. Я виду существенный прогресс женского футбола у нас за последние пять лет, этот футбол все больше похож на мужской в хорошем смысле слова".

"Мы продолжаем развивать женский футбол, это помогает развивать футбол в целом. Мы развиваем и массовый футбол, готовим спортивный резерв, открываем школы и академии - в них начинают заниматься девочки, развиваем и профессиональный футбол. Сейчас почти все большие клубы имеют женские команды", - добавил он.