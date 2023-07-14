Экс-футболиста "Манчестер Сити" Менди признали невиновным по обвинению в изнасиловании

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции обвинялся в изнасиловании и в попытке изнасилования в 2018 и 2020 годах

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Бенжамен Менди, выступавший за английский футбольный клуб "Манчестер Сити" и сборную Франции, признан невиновным по обвинениям в изнасиловании и в попытке изнасилования. Как сообщила в пятницу вещательная корпорация Би-би-си, такой вердикт вынесло жюри из 12 человек суда короны города Честер, в котором рассматривалось дело.

В отношении 28-летнего защитника были выдвинуты обвинения в том, что он изнасиловал в октябре 2020 года 24-летнюю девушку на своей вилле в графстве Чешир и попытался изнасиловать двумя годами ранее 29-летнюю женщину. Сам футболист отвергал выдвинутые обвинения, утверждая, что в обоих случаях все происходило по взаимному согласию.

В январе этого года Менди был признан невиновным по шести из предъявленных ему ранее обвинений в изнасилованиях. Однако тогда присяжные не смогли вынести окончательное решение по еще одному обвинению в изнасиловании и одному обвинению в попытке изнасилования, и дело было отправлено на повторное рассмотрение, которое и завершилось сейчас.

Менди, который в 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции, не играл за "Манчестер Сити" с лета 2021 года. Как заявили тогда в клубе, он был отстранен от матчей на время расследования и судебного разбирательства. Британские СМИ также сообщали, что клуб приостановил выплачивать игроку зарплату. Чтобы покрыть судебные издержки, Менди, который в 2017 году перешел в "Манчестер Сити" из "Монако" за рекордные для защитников € 7,5 млн, продал свой спортивный автомобиль.

В конце июня этого года контракт Менди с "Манчестер Сити" истек и не был продлен.