Дюков подтвердил, что крымские клубы не сыграют в Кубке России по футболу

В июне аттестаты для выступления во Второй лиге получили "Севастополь" и ялтинский "Рубин"

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Крымские клубы не сыграют в Фонбет - Кубке России по футболу в сезоне-2023/24. Об этом журналистам в пятницу рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Ранее в пятницу президент ялтинского футбольного клуба "Рубин" Кирилл Шапошников сообщил ТАСС, что клуб отказался от участия в Кубке России с целью сконцентрироваться на матчах Леон - Второй лиги.

"Что касается крымских клубов, они приняли решение участвовать в соревнованиях Второй лиги. Лучше узнать у них, чем они руководствуются, наверное, есть желание начать с одного турнира. Это множество организационных, технических, логистических вопросов, которые нужно решать, а для них это новый турнир", - сказал Дюков.

1 июня футбольный клуб "Севастополь" получил аттестат для выступления во Второй лиге в сезоне-2023/24. 6 июня аналогичный документ получил "Рубин".