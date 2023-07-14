14 июля, 15:10
Сборные по футболу

РФС надеется определиться с соперниками сборной к концу июля

Антон Новодережкин/ ТАСС
Сборная России
© Антон Новодережкин/ ТАСС

12 сентября российская сборная сыграет в Дохе против команды Катара

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) надеется объявить соперников национальной команды по сентябрьскому сбору в течение июля. Об этом журналистам в пятницу рассказал президент РФС Александр Дюков.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о том, что 12 сентября российская сборная сыграет в Дохе против команды Катара.

"Что касается соперников на сентябрьский сбор, то мы ведем переговоры с несколькими сборными, важно, чтобы матч был домашним. Думаю, что в течение июля будет решение по сопернику, которое мы объявим", - сказал Дюков.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Российская команда не смогла сыграть в плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира 2022 года. Также сборная России пропустила жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. 

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Дюков, Александр Валерьевич
© Информационное агентство ТАСС
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