Сербский теннисист Джокович вышел в финал Уимблдона пятый раз подряд

В финале Джокович сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Серб Новак Джокович в пятницу обыграл итальянца Янника Синнера в полуфинале Уимблдона - третьего в сезоне теннисного турнира Большого шлема.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу серба, посеянного на турнире под вторым номером. У Синнера был восьмой номер посева. В финале Джокович сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (3) и испанцем Карлосом Алькарасом (1).

Джоковичу 36 лет, он вышел в финал Уимблдона пятый раз подряд, ранее серб играл в финальных матчах 2018, 2019, 2021 и 2022 годов, в каждом из которых одержал победу. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса. Всего Джокович семь раз побеждал на этом турнире. Серб в 35-й раз вышел в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде, побив рекорд американки Крис Эверт в Открытой эре (когда существовало разделение любительского и профессионального тенниса).

Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, имея на счету 23 титула. Всего Джокович выиграл 94 турнира под эгидой ATP. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Джокович рекордные 389 недель возглавлял мировой рейтинг.

Синнеру 21 год, в мировом рейтинге он занимает восьмую строчку. На счету итальянца семь титулов ATP. На турнирах Большого шлема Синнер впервые вышел в полуфинал, ранее итальянец четыре раза доходил до четвертьфинальной стадии.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.